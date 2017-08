La familia Nieto se indigna con Telecinco por la entrevista de Alba Carrillo: "Es macabra e inoportuna"

La orden del capo Vasile es terminate: Todo por la audiencia y por la pasta. Y obedientes, pensando en sus talones a fin de mes, sus subalternos hacen los que sea, saltan por encima de cualquier cosa y atropellan hasta lo más sagrado (Alba Carrillo: "Yo soy la reina del empotramiento, pero por el culo no").

El día que personajes como Alba Carrillo no salen en 'prime time' explicando que las 'follen por la retaguardia' no les gusta mucho, aparece largando sobre lo que no es decente ni humano hablar (Fonsi Nieto ha denunciado a la madre de Alba Carrillo).

El pasado sábado, 5 de agosto de 2017, la rencorosa ex de feliciano López concedía su primera entrevista al programa «Sálvame Deluxe» tras su salida del reality de la misma cadena, «Supervivientes», en el que quedó segunda.

Durante la entrevista, la modelo habló sobre los frentes que tiene abiertos con Fonsi Nieto, FelicianoLópez y su abogada Teresa Bueyes.

Hay que recordar que el expiloto interpuso una demanda contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, por llevar a su hijo Lucas, de 5 años, a las instalaciones de Telecinco para la final de «Supervivientes».

La entrevista ha sido muy criticada puesto que se grabó tan solo dos días después del fallecimiento del tío del expiloto, Ángel Nieto.

Considerado como su hijo «adoptivo», Fonsi Nieto en realidad es sobrino del expiloto de motociclismo 12 + 1 veces campeón del mundo, sin embargo siempre han mostrado una estrecha relación entre tío y sobrino.

Cuando el ahora DJ se dedicaba al motociclismo, su tío fue su maestro y también su mayor apoyo. Por eso es uno de los más afectados por su fallecimiento. Tras conocer la noticia solo pudo decir entre lágrimas que «se ha ido el más grande».

Desde la pena enorme que siento por tu partida , te prometo que me encargaré de que mi hijo te siga teniendo como referente en la vida y sonría al hablar orgulloso de su "Tio Angelito" ❤ERES grande . Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 11:49 PDT

El periodista y colaborador de «El programa del verano», Antonio Rossi afirmó que «amigos y familiares de Fonsi están molestos con la entrevista», puesto que creen que fue inoportuna.

Según afirmó Rossi, una fuente muy cercana al expiloto aseguró que el círculo más cercano de Fonsi «estaba indignado por la entrevista, a la que describían de macabra e improcedente».

Aunque sí es verdad que la entrevista concedida por Alba Carrillo para «Sálvame Deluxe» estaba pactada días antes del trágico suceso, la cadena asegura que si el invitado lo solicita «se puede modificar ese pacto debido a las circunstancias», sin embargo la modelo en ningún momento solicitó la cancelación de la entrevista.

Ante esto, la presentadora de «El programa del verano» Verónica Dulanto, intentó defender a Carrillo al decir que «a pesar de haber sido inapropiado, en el momento en el que se sentó en el sillón estuvo muy correcta y no se le puede tachar de haber encendido más la llama de la polémica», y recordó que el propio día de la muerte de Ángel Nieto, la modelo envió varios mensajes de apoyo a la familia Nieto a través de las redes sociales, uno de ellos muy emotivo sobre lo que había significado el campeón mundial para ella y asegurando que «me encargaré de que mi hijo te siga teniendo como referente en la vida y sonría al hablar orgulloso de su Tío Angelito».

⭐️⚡️wonder summer ⚡️⭐️ Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 5:16 PDT

Pretendiendo ser ajena a la polémica, la exconcursante ha hecho las maletas y ahora disfruta de unas vacaciones tras volver de la isla como una de las finalistas.