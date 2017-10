Àlex Márquez: "Estoy decidido a luchar en Motegi para recuperar el tercer puesto de la general"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) espera, si su condición física es óptima pese a no estar todavía recuperado al cien por cien de su fractura de pelvis en San Marino y que le llevó a retirarse del pasado Gran Premio de Aragón, "luchar" este fin de semana en Japón por recuperar el tercer puesto en el campeonato.

"Llego a Japón con la motivación muy alta y, si mi condición física es buena, estoy decidido a luchar para recuperar el tercer puesto en el campeonato", aseguró el de Cervera en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El catalán, que intentó correr en MotorLand pese a sus problemas físicos y dolor y que ahora es cuarto a dos puntos del portugués Miguel Oliveira (KTM), tuvo "más problemas" de los que esperaba con la pierna, con la inflamación y la presión en el nervio ciático, y se vio obligado a retirarse de la carrera. "La recuperación desde entonces no ha sido tan rápida como esperaba, pero después de casi tres semanas mi condición física es mucho mejor", comentó.

"Sigo sin estar al cien por cien, pero estoy más cerca de mi mejor forma que en Aragón. Solo cuando me vuelva a subir en la moto en Motegi sabré de veras cómo estoy y a qué resultados puedo aspirar", reconoció en este sentido.

Por su parte, su compañero y líder del Mundial, Franco Morbidelli, que tiene 21 puntos de ventaja sobre el suizo Thomas Luthi (Kalex), afirmó que llega el momento clave y que está preparado. "El campeonato es obviamente nuestra prioridad, pero también seguir en la misma línea que tan buenos resultados nos está dando al equipo y a mí esta temporada", subrayó.

"Podría afrontar las próximas carreras pensando en pilotar con cuidado para sumar puntos, pero ese no es mi estilo y eso no nos funcionaría bien. Este año hemos estado fuertes y luchado delante en cada carrera, así que es si es posible ganar en Japón, entonces tiraré al máximo para conseguirlo. Si no es posible será otra historia y entonces sumar el mayor número será importante, pero eso es algo que no sabremos hasta que no estemos en la parrilla de salida el domingo", manifestó.