Canet: "Motegi es bastante complicado porque tiene curvas muy cerradas"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) advirtió que el circuito de Motegi, escenario este fin de semana del Gran Premio de Japón, es "bastante complicado" por la configuración de algunas de sus curvas, pero cree que su mejoría en este apartado le hará ir "mucho mejor" que en 2016 cuando no acabó.

"El trazado de Motegi es bastante complicado porque tiene curvas muy cerradas y es difícil parar la moto en las frenadas de primera velocidad, pero este año hemos mejorado mucho en este apartado, así que espero que en esta ocasión vaya mucho mejor", comentó Canet en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

Además, el valenciano apuntó que el año pasado le "afectó bastante la diferencia horaria". "Pero ahora creo que llego mejor preparado para afrontar la situación", remarcó el tercer clasificado del Mundial de Moto3.

"El Gran Premio de Japón es una carrera muy distinta, fuera de Europa, con un circuito muy especial y en un gran ambiente. En Motegi el público apoya incondicionalmente a los pilotos y firmamos más autógrafos que en ninguna otra carrera. Es muy bonita la experiencia del intercambio con una cultura tan singular como la japonesa", celebró Canet.

Por su parte, su compañero de equipo, Enea Bastianini, recordó que el circuito de Motegi le "gusta mucho, sobre todo por sus frenadas fuertes" y se mostró optimista por la mejoría de las últimas carreras. "En los últimos Grandes Premios hemos conseguido una configuración base que me permite ir rápido en casi todas las condiciones, aunque creo que aún podemos mejorar un poco cuando el asfalto está frío y húmedo", admitió.

"No obstante, el trabajo que llevamos realizando durante todo el año está dando sus frutos. El año pasado gané el Gran Premio de Japón y esto nos da una motivación extra. Además, Japón es un país que me gusta mucho visitar porque los fans son muy apasionados y respetuosos, y porque me encanta el sushi", sentenció el italiano.