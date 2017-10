Mir: "Me enorgullece escuchar alabanzas de mis héroes"

El piloto español Joan Mir (Honda), que este fin de semana podría proclamarse campeón mundial de Moto3 en el Gran Premio de Japón, ha apuntado que está "muy orgulloso" y ha agradecido las alabanzas que ha escuchado de parte de sus "héroes", en referencia a los aspirantes al título de MotoGP.

"Estoy muy contento de estar en esta situación. Tengo muchos puntos de ventaja, pero también puedo perderlos. Intentaré hacerlo como siempre, hacer mi carrera, encontrar mi sitio desde la primera sesión y a ver qué ocurre. Me siento muy motivado pensando en esta carrera. Estoy muy orgulloso de mi temporada, pero aún no he ganado el campeonato y tengo que seguir centrado", reflexionó Mir en la rueda de prensa de piloto previa a al GP Japón.

En dicho evento, Marc Márquez, Maverick Viñales o Andrea Dovizioso no escatimaron elogios hacia el piloto balear, que se mostró muy agradecido por sus palabras. "Me enorgullece mucho oír estas cosas de mis héroes. Siempre es muy bonito y quiero darles las gracias por ello", dijo.

En cuanto a la próxima temporada, cuando ascenderá a Moto2 de la mano del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Mir explicó que está "muy contento" porque va a "uno de los mejores equipos y eso da mucha tranquilidad". "Me gustará ser el compañero de equipo de Alex Márquez porque tiene mucha experiencia", añadió.