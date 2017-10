Lorenzo: "Crutchlow me veía y no esperaba el impacto, no he tenido culpa"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha señalado tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, pasada por agua y en las que fue cuarto pese a ser arrollado en la FP1 por Cal Crutchlow (Honda), que el británico le veía en todo momento y que no se esperaba el golpe, recalcando que no ha tenido ninguna culpa en el lance.

"Yo iba más lento con la intención de entrar en boxes, Crutchlow me veía y yo no esperaba el impacto. En cualquier caso, me sabe mal que me haya pedido explicaciones justo después de caer porque no he tenido ninguna culpa", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

No obstante, Lorenzo comentó que Crutchlow le pidió disculpas más tarde. "Después con más calma ha reconocido su error y ha venido a disculparse. Lo más importante es que a pesar del golpe no tengo nada grave. Pensando en mañana, el objetivo será seguir la misma línea de hoy si se mantienen las previsiones de lluvia", comentó.

Y es que en la FP2 el balear consiguió un buen ritmo y finalmente acabó en cuarta posición la jornada. "Hemos mejorado la moto y me he encontrado especialmente bien durante varias vueltas seguidas. Esta mañana hemos tenido suerte porque la caída ha sido muy dura", recordó.

"Ha sido una jornada de mucha agua, la pista estaba en unas condiciones muy complicadas. Por la tarde había menos agua al principio, pero luego ha empezado a llover más fuerte y no era nada fácil mejorar los tiempos. Estoy bastante contento porque estamos ahí, entre los tres o cuatro más rápidos y empezar así el viernes es siempre una buena señal", resumió.