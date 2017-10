Àlex Márquez: "Pensaba que tenía la pole, pero Nakagami ha hecho una gran última vuelta"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha destacado la "gran última vuelta" del japonés Takaaki Nakagami (Kalex) que le ha impedido lograr la pole para la carrera del Gran Premio de Japón, y se ha mostrado satisfecho de su segunda posición de salida en un fin de semana marcado por "el mal tiempo".

"Estoy muy contento de estar en la primera línea aquí en Japón, porque no ha sido un fin de semana fácil debido al mal tiempo. Los cronometrados no han comenzado bien y he tenido un problema técnico en la recta de atrás con el que me he asustado bastante. Tengo que dar las gracias a mi equipo porque han reparado la moto rápidamente y su fantástico trabajo me ha ayudado a mantener la calma", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera reconoció que se vio sorprendido por el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), que finalmente le desbancó de la posición de privilegio. "Al final, solo contaba con seis vueltas con neumáticos lisos para buscar un tiempo, así que me ha alegrado mucho volver y luchar por la pole position", indicó.

"Pensaba que ya la tenía, pero quiero felicitar a Taka -Nakagami- porque ha hecho una gran última vuelta. Mañana parece que volverá a llover y que la carrera será muy larga, así que la clave será mantener la concentración al máximo para volver a subir al podio", concluyó.