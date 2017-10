Marc Márquez: "Los neumáticos de seco no eran la elección correcta en eel Gran Premio de Japón"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha lamentado su error en la sesión de calificación del Gran Premio de Japón, cuando montó los neumáticos de seco a poco para el final, una decisión que le costó la pole ya que no era "la decisión correcta", y ha asegurado que deben estar preparados para "cualquier situación" en Motegi, donde se pueden dar situaciones meteorológicas cambiantes.

"El resultado es bueno, pero está claro que los neumáticos de seco no eran la elección correcta; era un poco pronto para usarlos. En cualquier caso, siempre tienes que buscar el lado positivo de las cosas; en primer lugar, es que estamos en la primera línea, puesto que ya habíamos hecho una muy buena vuelta con los neumáticos de lluvia. Y en segundo lugar, hemos podido entender algunas cosas en caso de que tengamos una carrera 'flag-to-flag'", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera bromeó con su casi caída y el hecho de haber evitado que sus mecánicos tuviesen que quedarse toda la noche reparándola. "También estoy contento porque he evitado una caída cuando he hecho mi mejor tiempo y he evitado que mi equipo se pierda la cena esta noche", manifestó.

"Creo que hemos hecho un buen fin de semana hasta ahora, siendo capaces de hacerlo bien en cada sesión en mojado, manteniendo un ritmo rápido en unas condiciones desafiantes, y eso es muy positivo. Mañana parece que volverá a llover, pero ya veremos. También podríamos tener condiciones mixtas, así que habrá que estar preparado para cualquier situación", concluyó.