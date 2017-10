Morbidelli: "He cometido un error, no he visto la pizarra"

El líder del Mundial de Moto2, el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido su "error" durante la sesión de calificación del Gran Premio de Japón, que le ha costado ser decimoquinto, pero ha afirmado que el hecho de que su rival por el título, el suizo Thomas Luthi (Kalex), salga desde la decimotercera posición resta dramatismo a la circunstancia.

"Para ser sincero, hoy he cometido un error. No he visto mi pizarra cuando me han indicado entrar a cambiar a 'slicks' y he estado demasiado tiempo en pista con los neumáticos de agua. Eso ha hecho que no tuviera bastante tiempo para coger ritmo con los neumáticos lisos y por eso no he ido rápido", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Afortunadamente mi mayor rival por el título también está fuera del 'top diez', así que la carrera va a ser interesante. Tengo que asegurarme de sumar puntos mañana y estaré preparado para correr haga el tiempo que haga", concluyó.