Dani Pedrosa: "Las condiciones mixtas, como las que hay en GP de Japón, son siempre un desafío"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado que la sesión de calificación del Gran Premio de Japón ha sido un "desafío" debido a las condiciones "mixtas" que se han ido dando, teniendo que cambiar los neumáticos según se iba "secando" la pista para sentirse "mejor".

"Hoy la clasificación ha sido difícil, porque las condiciones han sido cambiantes y la pista se iba secando. Las condiciones mixtas son siempre un desafío, porque hay que tomar las decisiones correctas respecto a la mejor puesta a punto de la moto", indicó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Debido a los cambios metereológicos, el catalán explicó que el cambio de neumáticos fue clave para mejorar su "tiempo". "No me he sentido a gusto con los neumáticos en mi primera salida, me patinaban mucho. He parado, los he cambiado y me he sentido mejor, y eso me ha permitido mejorar mi tiempo", argumentó.

El de Castellar del Vallès comentó haber trabajo mucho para "entender" la pista en condiciones diversas. "Hoy hemos trabajado mucho en la electrónica y hemos entendido más sobre la pista cuando está completamente mojada y cuando está en condiciones intermedias. Ahora tenemos que esperar a mañana, ver qué tiempo tenemos y estar preparados para la carrera", concluyó.