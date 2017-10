Rabat: "He cometido un error con mi estrategia"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció haber "cometido un error" con su estrategia en la sesión de calificación para la carrera del Gran Premio de Japón, en la que finalizó decimonoveno, aunque fue optimista y afirmó que se ve capaz de "hacer una buena carrera" en Motegi.

"He tirado desde el principio de la sesión y he rodado dos segundos más rápido que ayer, pero después he cometido un error con mi estrategia. En vez de entrar a cambiar el neumático trasero he decidido seguir en pista y rodar más lento para enfriar un poco el neumático y volver a atacar para hacer una vuelta rápida", confesó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

Sin embargo, los planes no salieron según lo esperado. "Al final de la sesión la moto se me ha cruzado de atrás y entonces he visto que era hora de parar. Es una pena, pero quitando esto, siento que mañana puedo hacer una buena carrera", sentenció Rabat.

Su compañero de equipo, el nipón Hiroshi Aoyama, también hizo referencia a los problemas con los neumáticos en estas condiciones. "El equipo ha trabajado duro para dar un buen paso con el agarre detrás, algo muy importante en estas condiciones", subrayó.

"Con la pista completamente mojada estamos bien, pero como hemos podido ver en los cronometrados, las cosas cambian cuando la pista comienza a secarse. Mi neumático trasero se ha sobrecalentado, pero el circuito seguía demasiado mojado para montar neumáticos lisos", admitió el asiático, vigésimo primero en la calificación.