Dovizioso: "Ha sido un resultado inesperado, era fundamental ganar aquí"

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha reconocido que su victoria este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón ha sido un resultado "inesperado", y ha asegurado que era "fundamental" ganar en Motegi para mantener la esperanza de discutir el título mundial al español Marc Márquez (Repsol Honda), segundo en la pista nipona.

"Ha sido un resultado un poco inesperado en esta pista, pero estoy muy contento por el equipo y por el Mundial. Era fundamental ganar aquí", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo tras la carrera en el trazado japonés.

Además, el segundo clasificado del Mundial analizó la carrera y los momentos clave. "Ha sido una carrera muy difícil porque al principio no había demasiado agarre y no me sentía muy bien con la moto, pero no he tirado la toalla ni cuando estaba perdiendo terreno y esta ha sido la clave", subrayó.

"Marc iba muy rápido, lo ha intentado hasta el final, pero yo tenía algunos puntos donde podía atacar y cuando ha hecho un pequeño error en la última vuelta he visto la posibilidad de pegarme a él e intentar pasarle en la curva 11. Sabía que en las dos últimas curvas se engancharía a mí y me he preparado bien cerrando la puerta y él, para superarme, ha tenido que irse un poco largo", concluyó.