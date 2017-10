Lorenzo: "Teníamos potencial para intentar ganar si la pista no hubiera tenido tanta agua"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha lamentado su sexta posición este domingo en el Gran Premio de Japón, ya que considera que tenían "potencial para intentar ganar" si la pista de Motegi "no hubiera tenido tanta agua".

"No estoy contento con la carrera porque teníamos potencial para intentar ganar si la pista no hubiera tenido tanta agua. No hemos sabido crear el 'setting' adecuado para ser rápidos en estas condiciones y sin agarre en el neumático trasero era imposible hacer más. He hecho lo máximo para acabar lo más adelante posible", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el balear describió los factores que dificultaron su carrera. "El principal problema ha sido que me costaba calentar mucho el neumático y no tenía agarre, especialmente en máxima inclinación. Poco a poco he intentado gestionar el gas para sentirme más cómodo y buscar mejores sensaciones y así he podido pasar a Espargaró y Viñales", subrayó.

"En general, nos ha faltado un segundo de ritmo hoy en carrera cuando en cambio durante todo el fin de semana habíamos sido de los más rápidos, una lástima", añadió.

Por último, Lorenzo dio la enhorabuena a su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, por la victoria de este domingo. "Quiero felicitar a Andrea porque está demostrando que mentalmente es muy fuerte y está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pelear por el Mundial. Me quito el sombrero con él. Estoy muy contento por él y por el equipo", concluyó.