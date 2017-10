María Herrera competirá en los Grandes Premios de Australia y Malasia de Moto3

La piloto española María Herrera sustituirá al lesionado Albert Arenas en el Mahindra Pull&Bear Aspar en los Grandes Premios de Australia y Malasia de la categoría de Moto3.

La joven toledana, de 21 años, debutó en el Mundial en el Gran Premio de Aragón de 2013 y se convirtió en piloto permanente del Mundial en 2015, cuando sumó 9 puntos en la clasificación con una undécima posición en Australia como mejor resultado.

Ahora volverá a la acción con el Aspar Team y con una moto, la Mahindra, a la que se subirá por primera vez en Phillip Island. Herrera contará como compañero con Lorenzo dalla Porta, que llega a Australia con ganas de recuperarse del abandono sufrido en Japón.

"No conozco la moto, pero intentaré adaptarme lo más rápido posible. Cuando me entreno lo hago con una moto que tiene un chasis muy parecido y es algo que me puede venir bien porque tengo buen paso por curva. Para mí Phillip Island es una de las mejores pistas del calendario del Mundial, en mi primer año fui octava en el crono y undécima en la carrera. El año pasado también estaba delante, así que creo que es una buena oportunidad para nosotros", valoró Herrera en declaraciones facilitadas por su equipo.