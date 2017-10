Alonso: "No hablamos mucho de los detalles del contrato, pero no es solo un año"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso confirmó que el contrato firmado este jueves con McLaren no será de un solo año, aunque no explicó más "detalles" del acuerdo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa este domingo en el circuito de Austin.

"No hablamos mucho de los detalles de los contratos, pero no es solo un año", dijo el asturiano. "Veremos qué nos depara el futuro, ahora hay que centrarse en el presente porque creo que tenemos bastante trabajo para que McLaren esté en la parte de arriba de la parrilla", añadió Alonso ante los medios.

"Sé que hay otras prioridades, pero ahora mismo no tengo ninguna más allá de la Fórmula 1. Es decir, tengo otros objetivos porque siempre he creído que tienes que ganar todas las competiciones si quiero ser el mejor piloto. El motor no es solo la Fórmula 1 aun siendo está mi primera prioridad. Veremos lo que pasa más adelante", dijo.

En este sentido, el ovetense fue preguntado si participará en la próxima edición de la Indy Car y desveló que no lo hará al ser una de las cláusulas de su nuevo contrato. Alonso no podrá descuidar la F-1 si cualquier otra prueba coincide con un Gran Premio de Fórmula 1. "La F1 es la más mediática, pero es solo una categoría más del motor", agregó.

"Estamos muy orgullosos y todos los pilotos soñamos desde que éramos niños, pero hay otras competiciones de motor que son tan buenas y divertidas como ésta. Fue un buen descubrimiento, aunque en 2018 no estaré en la Indy 500 porque la prioridad es tener un buen rendimiento. Eso sí, en el futuro, 2019, o en el 20 es una carrera que -sin duda- voy a volver a hacer", sentenció.

Además, el bicampeón del mundo admitió que sus sensaciones son "fantásticas". "Es un gran día por el anuncio. Estoy contento y orgulloso de mantener esta relación. Hemos tenido tres temporadas difíciles, muy difíciles para nosotros porque no hemos sido tan competitivos como nos hubiera gustado y ahora es el momento para cambiar esa situación. Espero que el año que viene estemos en la posición que McLaren merecer estar", explicó.

"Queremos dar algo a nuestros aficionados. Ese será el objetivo principal para el año que viene. Estoy muy contento de haber conseguido este nuevo acuerdo", reiteró Alonso. "Veremos lo que depara el año, pero cada año los proyectos son un poquito diferentes. A veces llegar al test de invierno y eres un poco más rápido de lo que esperabas, pero a veces eres más lento. En cualquier caso estoy muy contento de volver a tener un motor Renault en mi coche. Tengo una relación muy fuerte con ellos, hasta en mi escuela de karting trabajo con Renault.

Por último, Alonso quiso enviar un mensaje a todas esas mujeres que luchan contra el cáncer de mama en un día en el que compareció ante los medios con una gorra de color rosa por este motivo. "La Fórmula 1 siempre apoya a todas las mujeres que están luchando constantemente contra el cáncer de mama y queremos que les llegue este mensaje porque no están solas y tienen nuestro apoyo. Deseamos que tengan todas las cosas necesarias para que para actuar cuanto antes", finalizó.