Alonso confirma que seguirá en McLaren en 2018 "porque se lo pide el corazón"

No es casualidad que el anuncio público de la renovación de Fernando Alonso por McLaren se haya hecho realidad en Estados Unidos, el país que coronó al español como una estrella total después de su participación la pasada primavera en las 500 Millas de Indianápolis. El patrón de la escudería inglesa, Zak Brown, es norteamericano y un enamorado del marketing.

Alonso se queda en McLaren, como estaba cantado, y confiado en su nuevo rumbo con los motores Renault para las tres próximas campañas. Aunque el anuncio oficial de McLaren no lo especifica, parece claro que el compromiso será por un año renovable en función de cómo vaya el rendimiento del coche con el nuevo motor.

