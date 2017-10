Rabat: "Si no llego a caerme, podría decir que el primer día ha sido positivo"

El piloto español de MotoGP Esteve 'Tito' Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció haber tenido un "primer día positivo" pese a no afrontar "un comienzo sencillo" con una decimonovena posición más una caída en los primeros entrenamientos libres del Circuito de Phillip Island.

"No ha sido un comienzo sencillo y eso que por la mañana hemos cogido ritmo bastante rápido. No he cambiado neumáticos en todo el FP1 y he podido marcar un buen tiempo rodando bastante cómodo. También he dado muchas vueltas en el FP2 y si no llego a caerme en la curva 10 pienso que podría decir que el primer día ha sido positivo", comentó Rabat después de las dos sesiones del viernes en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán aclaró que sólo está a "1.3 segundos del más rápido" y contando que está teniendo "bastantes problemas" para pilotar como le gustaría. "Si podemos hacer la moto un poco más fácil, creo que podemos ser mucho más competitivos en lo que resta del fin de semana. Tengo que ser capaz de girar la moto un poco más rápido cuando suelto los frenos y empiezo a acelerar", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, Jack Miller, se alegró por ver el buen estado del que regresa tras su lesión. "En lo que respecta a mi condición física la verdad es que, con el subidón de adrenalina, no me encuentro nada mal sobre la moto", comentó.

"Como es lógico me sigue faltando un poco de fuerza, y es que en este circuito hay muchas curvas rápidas en las que cambiar de dirección requiere mucho esfuerzo. En esos puntos no me siento tan fuerte como es habitual, pero he ido rápido durante todo el día y estoy contento con mi ritmo", admitió el australiano, que fue sexto tras romperse la pierna hace tres semanas.

El piloto oceánico tenía claro que pese a su lesión "el objetivo era estar entre los diez primeros". "Me encanta este circuito, adoro el ambiente y es fantástico ver todos los aficionados que han venido a apoyarme", concluyó.