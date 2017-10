Rossi: "Las condiciones climatológicas van a ser muy importantes"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha asegurado que deberán "trabajar" para ajustar la configuración de su moto y mejorar, en la carrera de este domingo, la séptima plaza lograda en la clasificación de un Gran Premio de Australia marcado por "las condiciones climatológicas".

"Tenemos que trabajar y ajustar los reglajes. Hay que cambiar cosas, aunque las condiciones climatológicas van a ser muy importantes. Esperemos que mañana el asfalto esté como hoy y podamos correr con los 'slicks'. Ya veremos", comentó en declaraciones tomadas por su equipo.

El siete veces campeón de MotoGP lamentó no ser "tan rápido" como el pasado curso sobre el asfalto australiano, algo que produjo que en la última vuelta de la calificación no pudiera entrar entre "los cinco primeros", a pesar de haber podido "rodar rápido" en los inicios de la misma.

"Desafortunadamente no soy tan rápido como el año pasado. Estuvo bien poder recuperar algunas posiciones en la Q1, que siempre es peligroso. Salgo séptimo, algo que no es fantástico, porque al principio fui capaz de rodar rápido. No pude mejorar mi tiempo en la última vuelta para empezar mañana entre los cinco primeros", finalizó.