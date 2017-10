Oliveira: "Ha sido la carrera más larga de mi vida"

El piloto portugués de Moto2 Miguel Oliveira (KTM) conquistó este domingo su primera victoria en la categoría tras imponerse en el Gran Premio de Australia, en una carrera que calificó visiblemente feliz como la "más larga" de su trayectoria.

"Como podrás imaginar, ha sido la carrera más larga de mi vida. Estoy feliz con el equipo y con mi primera victoria en la categoría, la primera para KTM y espero que no sea la última", afirmó en declaraciones recogidas por su equipo.

El luso, que partía desde la tercera plaza, tomó la cabeza en las primeras vueltas y supo gestionar la renta obtenida, a pesar de los "nervios" que reconoció haber sufrido al ver acercarse a sus "perseguidores" "Estoy muy feliz, solo siento felicidad. No podría estar más agradecido por esta victoria, porque cuando ha empezado a llover he tenido que esforzarme un poco. Tenía cierta ventaja y era consciente de que la distancia se había reducido un poco con los pilotos perseguidores, lo que me ha generado un poco de nervios", finalizó.