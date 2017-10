Rabat: "Me llevo muchas cosas positivas de este fin de semana"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que a pesar de su decimosexto puesto en la carrera del Gran Premio de Australia se lleva "muchas cosas positivas de este fin de semana", como haber mejorado y aprendido "en condiciones mixtas".

"Siempre quiero sumar puntos y aunque hoy los he perdido por muy poco, también han muchas cosas positivas que me llevo de este fin de semana. He aprendido mucho en condiciones mixtas durante estos tres días en Phillip Island", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, apuntó a la mejoría en cuanto a tiempos. "Me he clasificado 14º en los cronometrados y he terminado la carrera a 26 segundos del vencedor, lo que ha sido un buen paso para mí. Estoy contento con mi carrera y ahora estoy deseando correr en Malasia la próxima semana", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que terminó séptimo, reconoció que liderar la carrera "de casa" en Phillip Island fue "una sensación increíble". "Quizás haber apretado tanto al principio me ha pasado factura al final cuando me he quedado sin agarre y me ha obligado a cambiar los mapas del motor", analizó.

"Habría sido bonito haber podido apretar un poco más al final de la carrera, pero teniendo en cuenta mi lesión, creo que ha sido un fin de semana bastante bueno. Salir quinto y terminar séptimo delante de mis fans no ha estado mal. Por eso estoy muy contento", finalizó.