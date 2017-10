Canet: "Creo que debemos luchar por la victoria en Sepang"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) recalcó que, al igual que en Australia el pasado fin de semana, llega "muy motivado" al Gran Premio de Malasia de este fin de semana, donde se ve capacitado para "luchar por la victoria".

"Llego muy motivado también a Malasia, con la intención buscar buenas sensaciones desde el principio y asegurar mi posición en el campeonato", confesó Canet en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El valenciano recordó que el de Sepang es un circuito en el que "suele llover". "El año pasado renovaron el asfalto y no absorbía la humedad tan rápidamente, pero por nuestra parte seguiremos trabajando para mejorar", apuntó.

"Quiero hacer una buena carrera en Sepang porque el año pasado me lesioné aquí la mano izquierda, pero ahora estoy en plena forma, soy mejor piloto y creo que debemos luchar por la victoria", sentenció el tercer clasificado del campeonato.

Por su parte, su compañero de equipo, Enea Bastianini, llega a Malasia "muy motivado" después de que el pasado domingo consiguieran "una puesta a punto" con la que rodó "muy cómodo, sobre todo en condiciones de poco viento".

"Sepang no es un circuito donde tengamos ese problema, así que llegamos con una buena base. Seguramente hará mucho calor, como siempre, pero esto no me preocupa porque físicamente estoy preparado. La previsión de momento es de lluvia para el fin de semana, pero en Malasia nunca se sabe", remarcó.