Rabat: "Es muy difícil entender por qué estoy tan atrás en estas condiciones"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que es "difícil" entender por qué su moto no rinde en condiciones de agua en el Gran Premio de Malasia, y ha afirmado que deberán encontrar soluciones para intentar ser más competitivos en la sesión de calificación de este sábado.

"Estoy intentando mejorar al 200% y quizás debería transmitir mejor la información a mi jefe de mecánicos, porque la verdad es que es muy difícil entender por qué estoy tan atrás en estas condiciones", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán, que fue vigésimo este viernes, reconoció que tenía "buenas sensaciones" y que por eso no entiende su posición. "Esta mañana ha sido muy difícil entender las condiciones de la pista. He tratado de tirar pero no tenía buenas sensaciones y en estas condiciones hay que tener cuidado porque es muy fácil cometer un error", subrayó.

"La pista estaba mojada esta tarde y otra vez me ha costado bastante tener buenas sensaciones. He probado todo lo que podía para ser más competitivo pero sigo estando muy lejos de los de arriba, así que debemos encontrar algo para mañana si vuelve a llover", prosiguió.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, decimocuarto tras la jornada, lamentó haberse quedado "fuera del top diez" por culpa de "un 'tremendo 'high-side'" en su última vuelta. "Era mi mejor vuelta y sin el susto que he sufrido podría haber terminado entre los seis más rápidos. Estoy contento de cómo va la moto en mojado y he pasado todo el FP2 con los mismos neumáticos. Han terminado bastante gastados pero aun así he logrado rodar rápido y constante", indicó.

"Espero que mañana no llueva en el FP3 para poder atacar una vez más para entrar en la Q2. Creo que tenemos ritmo para entrar entre los diez más rápidos, pero que no llueva es algo que no está en mi mano, así que le pido a la Madre Naturaleza que me haga un favor", concluyó.