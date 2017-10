Canet: "Creemos que se puede formar un gran grupo en cabeza de carrera"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que deberá trabajar a fondo para tratar de estar "en el grupo delantero" saliendo desde la duodécima posición en el Gran Premio de Malasia, ya que considera que se puede formar "un gran grupo en cabeza" en el que haya muchos pilotos con posibilidades de optar a ganar.

"Esta tarde seguiremos trabajando para buscar soluciones que nos permitan estar en carrera con el grupo delantero, ya que creemos que se puede formar un gran grupo en cabeza de carrera. Respecto al año pasado en este circuito, he mejorado algunas trazadas, pero tenemos que trabajar aún más para recortar distancia con los más rápidos. Intentaré estar en carrera con ese primer grupo y mantenerme con ellos hasta el final", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por otra parte, el valenciano reconoció las dificultades con las que cuenta en el trazado asiático. "Sepang es un circuito complicado en el que nos está costando ser rápidos más que en otros del calendario. Hoy hemos trabajado muy intensamente para mejorar nuestra puesta a punto y dar un paso adelante en algunos aspectos, como la frenada", manifestó.

Mientras, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que partirá noveno, se mostró convencido de que serán "competitivos" en cualquier condición. "Esta mañana el asfalto no estaba ni seco ni mojado y no me encontraba muy cómodo. En la clasificatoria he preferido rodar solo porque en grupo no podías predecir si te beneficiaba o te perjudicaba; lo que ganabas en rebufos, lo perdías al encontrarte pilotos más lentos. Creo que teníamos ritmo para hacerlo mejor, pero por un error en el primer sector no he podido lograr una vuelta más rápida", subrayó.

"De cara a la carrera de mañana creo que podremos hacerlo muy bien. Tenemos un buen ritmo aunque, seguramente, todavía nos queda trabajo que hacer en el 'warm up', pues hay puntos en que tenemos margen de mejora. Tanto si la carrera es en seco como sobre mojado, creo que seremos competitivos", concluyó.