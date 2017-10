Lorenzo: "Nos han faltado un par de décimas para estar en primera fila"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) lamentó no haber sido "un par de décimas" más rápido para estar en la "primera fila" tras la sesión de calificación del Gran Premio de Malasia, en la que obtuvo la sexta posición y de la que destacó su regularidad con cuatro tiempos "muy similares".

"Ha sido una jornada positiva a pesar de que la posición no es fantástica y nos han faltado un par de décimas para estar en primera fila. Mis cuatro vueltas del clasificatorio han sido muy similares pero no he podido hacer ninguna vuelta explosiva para luchar por la pole", indicó en declaraciones recogidas por su equipo.

El balear valoró positivamente las mejoras en su Ducati y en "pequeños detalles" de su "pilotaje", asegurando tener opciones de estar con los más rápidos en la carrera de este domingo y "pelear por algo importante".

"Estoy contento porque hemos mejorado mucho la moto durante el fin de semana y yo también he mejorado pequeños detalles de mi pilotaje, sobretodo en las frenadas. Mañana podemos estar en el grupo de delante y si conseguimos un buen ritmo, podemos pelear por algo importante", concluyó.