Marc Márquez: "Nuestro ritmo de carrera es mejor que nuestra posición en la parrilla"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), que saldrá séptimo en el Gran Premio de Malasia en busca del título de campeón de mundo, ha asegurado que su "ritmo de carrera" es "mejor" que la posición en calificación, y ha reconocido que "un pequeño error en la puesta a punto" les ha impedido estar más arriba en la parrilla.

"No estamos en nuestro mejor momento, pero creo que nuestro ritmo de carrera es mejor que nuestra posición en la parrilla. Esta mañana hemos cometido un pequeño error en la puesta a punto y hemos perdido ligeramente la dirección a seguir", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera señaló que durante los últimos libres se sintió bie, pero que las complicaciones aparecieron en la sesión de calificación. "Hemos arreglado las cosas y me he sentido realmente bien sobre la moto de nuevo en el FP4, pero en la sesión cronometrada me he caído en mi primera salida, lo que ha trastocado completamente nuestros planes. He tenido que salir con la segunda moto, pero las sensaciones no eran perfectas sobre ella, así que he completado una vuelta que ha sido buena pero no lo suficiente", subrayó.

A pesar de todo, el catalán explicó que, aunque no están "contentos", tampoco están "decepcionados", ya que su ritmo "no es malo". "Mañana intentaremos hacer una buena carrera. No será fácil porque aquí, cada vez que sales a pista las sensaciones son diferentes, dependiendo de la temperatura, si llueve o no, etc. Mañana veremos qué nos encontramos y daremos el máximo, como siempre", concluyó.