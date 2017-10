Morbidelli: "Comenzar la carrera más importante de mi vida desde la pole es perfecto"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) logró la primera posición en la clasificación del Gran Premio de Malasia, un contexto que calificó de "perfecto" de cara a "la carrera más importante" de su trayectoria, en la que podría proclamarse campeón del mundo.

"Comenzar la carrera más importante de mi vida desde la pole es perfecto. En el FP3 esta mañana ya he ido fuerte y desde que ha empezado el cronometrado me he sentido bien encima de la moto, a pesar de que las condiciones han sido una de las más duras que puedas tener" detalló en declaraciones recogidas por su equipo.

"Hemos trabajado muy duro para estar en esta posición y ahora tenemos que salir con todo para cruzar la línea de meta. Esta noche trataré de descansar y tomarme la carrera de mañana de la manera más normal que me sea posible", añadió.

El líder del Mundial arriesgó en busca de un mejor tiempo, algo que le llevó a sufrir una caída en una de las curvas, algo que el italiano calificó de "error". Por fortuna, el accidente no supuso daños para la moto ni para el piloto, que afirmó estar "preparado" para coronarse campeón de la categoría.

"Confiaba en tener un poco más de tiempo guardado al final de la sesión y estaba tirando al máximo hasta que me he cometido un error en la curva siete. Estoy bien y la moto no se ha hecho mucho así que he podido dar alguna vuelta más. Estoy preparado para mañana y sabemos que tenemos que hacer", cerró.