Pedrosa: "Conseguir la pole es bonito, suelo tener dificultades en los cronometrados"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se ha mostrado satisfecho con la pole conseguida este sábado en el Gran Premio de Malasia, ya que suele tener "dificultades" en la sesión de calificación, y ha advertido de que "aún" tienen "dificultades sobre mojado", por lo que espera que este domingo salga el "sol".

"Estoy muy contento con esta pole, que es la tercera de este año. Es algo bonito porque normalmente suelo tener dificultades en los cronometrados, pero la pista ha mejorado mucho con el sol de hoy, ofreciendo un buen agarre", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Castellar del Vallès analizó la sesión clasificatoria en Sepang. "Ambos neumáticos han trabajado muy bien en la Q2, así que he podido encontrar el ritmo en mi primera vuelta lanzada y marcar un buen tiempo. Entonces he apretado más y he mejorado en mi segunda salida a pista", subrayó.

"He cometido un par de errores, pero ha sido suficiente para conseguir la pole, lo que es fantástico. Estoy contento por el equipo, porque esta pole es para ellos. Tenemos que ver qué condiciones nos encontramos en la carrera, ya que aún tenemos dificultades sobre mojado, así que espero que haga sol mañana", concluyó.