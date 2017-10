Rabat: "Estoy muy enfadado con mi rendimiento"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) criticó su "rendimiento" en la clasificación del Gran Premio de Malasia, en la que únicamente pudo ser decimonoveno, a pesar de asegurar haber dado el "cien por cien".

"Hoy ha sido un día muy difícil y la verdad es que estoy muy enfadado con mi rendimiento. He dado mi cien por cien y esto es lo mejor que he podido hacer. Todo lo que me queda ahora es tratar de encontrar la manera de ir ser rápido en carrera para poder hacerlo bien y sumar algunos puntos", respondió en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero Jack Miller centró su atención en los "cambios" realizados durante la jornada en su moto, algo que le perjudicó y le hizo rodar más lento que en los entrenamientos libres, logrando una undécima plaza que no le resta confianza para "hacer una buena carrera".

"Hemos hecho varios cambios en la moto para los cronometrados pero no iba perfecta, de hecho he rodado más rápido en el FP3 esta mañana. Sé que tengo ritmo para la carrera y lo único que me ha faltado es hacer una vuelta más rápida para salir más arriba. Creo que desde la undécima posición puedo salir bien y hacer una buena carrera. Ya estoy deseando empezar", comentó Miller.