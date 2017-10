Rossi: "Los primeros cinco o seis pilotos estamos muy cerca"

El piloto de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) destacó la igualdad entre los "cinco o seis" primeros de la clasificación del Gran Premio de Malasia, en la que el italiano finalizó cuarto, en lo que definió como "un buen día".

"Por lo general, fue un buen día. Me sentí bien desde por la mañana. Seguimos trabajando las clasificaciones porque los primeros cinco o seis pilotos estamos muy cerca. He intentado empujar y rodé bien. El tiempo de la vuelta fue bueno, vi que me puse primero, pero después otros lo mejoraron", aclaró en declaraciones recogidas por su equipo.

'Il Dottore' destacó la importancia de la elección de neumáticos aunque alegó no haber decidido su estrategia para la carrera, además de asegurar que trabajarán para mejorar la configuración de la moto y ganar tiempos "en algunos tramos" en los que deben ser más rápidos.

"Empezar desde la cuarta plaza está bien, pero tenemos que trabajar en el equilibrio de la moto porque no soy lo suficientemente rápido en algunos tramos. Como siempre, la decisión de neumáticos y el tiempo serán muy importantes. Todavía no sé cuál elegiré. Espero que haga buen tiempo mañana y corramos con los 'slicks'", concluyó.