Sainz: "Hemos tenido un buen ritmo en general"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) lamentó una sesión de calificación en la que no logró mejorar en exceso pese a llegar a la Q3, donde logró el noveno tiempo de la parrilla de cara al Gran Premio de México, contento por el "ritmo" de cara a la carrera.

"Hemos tenido un buen ritmo en general. Ha sido una calificación muy positiva", indicó en declaraciones a Movistar Plus un Sainz que afronta su segundo fin de semana con Renault. El madrileño saldrá por detrás de su compañero, sin saber "todavía" su estrategia de carrera.

"Sigo un poco la estela de Nico (Huelkenberg) para ver cómo mejorar con el coche. A medida que pasa la clasificación no he podido mejorar casi nada de la Q1 a la Q3, casi al contrario que en Austin. Iba cómodo salvo en el primer sector, ahí me falta bastante", finalizó.