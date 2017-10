Viñales: "Todavía tenemos margen de mejora"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que todavía tienen "margen de mejora" para la carrera del Gran Premio de Malasia, en donde sale quinto, y ha afirmado que tienen claro qué neumáticos utilizar en la cita en Sepang, una decisión que se antoja clave.

"La calificación de hoy fue muy reñida, todos los tiempos de los pilotos estuvieron muy cerca. En el FP3 no me sentía bien, pero luego hicimos algunos cambios en la moto en el FP4 y me sentí bien de nuevo. Creo que para mañana todavía tenemos margen de mejora y eso es muy importante", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el catalán se mostró convencido de que acertarán con la elección de las gomas. "Me siento realmente bien y creo que tengo una idea clara de qué neumático usaré para la carrera. Estoy especialmente feliz porque hubo muchas carreras en las que durante el fin de semana no dimos pasos hacia adelante, pero aquí hicimos un gran progreso", manifestó.

"Tenemos que ser muy inteligentes en la carrera de mañana, sobre todo para decidir los neumáticos; tenemos que elegir la mejor opción para nuestra moto. Creo que tenemos el paquete, estoy bien de frenos y me siento fuerte en comparación con otros pilotos, así que vamos a ver si podemos completar el trabajo mañana", concluyó.