Joan Mir: "Es la mejor manera de celebrar el título"

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) celebró de "la mejor manera" su campeonato del mundo venciendo este domingo en la carrera del Gran Premio de Malasia, que calificó como "muy dura" por las altas temperaturas, dedicando su éxito al recientemente fallecido Steffan Kiefer.

"Tenía en mente ganar desde la pole. Estaba con confianza y creía que podía luchar por la victoria. Esta victoria es la mejor manera de celebrar el título. Se lo quiero dedicar a Steffan Kiefer, que fue mi primer jefe de equipo y ha fallecido, desafortunadamente", explicó en declaraciones a Movistar MotoGP.

El alemán Stefan Kiefer, propietario y director del Kiefer Racing de Moto2, fue hallado muerto este viernes en su habitación de hotel en Sepang. Las causas del fallecimiento no se han esclarecido.

Por otra parte, el balear explicó que "desde fuera ha sido la carrera perfecta". "Jorge Martín tenía buen ritmo y se me ha hecho difícil seguirle. He recuperado distancias y luego me he puesto a tirar. He visto que no me escapaba y me he puesto detrás de Enea Bastianini. Se ha hecho muy dura la carrera, muy cerca del límite de calor. Ha sido bonita la carrera y me lo he pasado bien", añadió.

Tras certificar su título en el Gran Premio de Australia, el mallorquín se impuso en el circuito de Sepang para conseguir su novena victoria de la temporada. En la última fecha, Mir tendrá la posibilidad de conseguir la décima en Valencia (del 10 al 12 de noviembre), aunque el piloto aseguró estar centrado en "disfrutar".

"Es muy difícil poder conseguir diez victorias. La próxima carrera me la planteo igual que esta, quiero disfrutar y que salga lo que sea. No habría estado preocupado si no hubiera ganado aquí", cerró.