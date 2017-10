Marc Márquez: "No ha sido una carrera para ganar el título pero sí para acercarnos a él"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha sacado los aspectos positivos de su cuarto puesto en el Gran Premio de Malasia, donde podía haberse proclamado campeón del mundo, y ha asegurado que ha corrido una carrera para acercarse al título, y ha asegurado que llegarán "concentrados" a Valencia, donde les vale un duodécimo puesto para ser campeones.

"Esta no ha sido una carrera para ganar el título pero sí una para acercarnos a él. Estoy contento porque después de un fin de semana complicado, en una pista en la que siempre hemos tenido dificultades, nos las hemos arreglado para acabar cuartos", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera apeló a mantener la calma para la última prueba en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. "Ahora tenemos que seguir concentrados, entrenar bien esta semana y trabajar para estar al 100% el domingo de Valencia sin relajarnos demasiado con la ventaja que tenemos. Hoy hemos ganado el título de constructores y eso es un buen primer paso", apuntó.

Por otra parte, el catalán analizó la carrera de este domingo en Sepang, donde el italiano Andrea Divizioso, su rival por el Mundial, se impuso después de pasar a su compañero de equipo Jorge Lorenzo en las últimas vueltas. "La carrera de hoy ha sido la más difícil que podría tener para el campeonato porque ha sido en condiciones de lluvia y la pista estaba extremadamente resbaladiza", manifestó.

Márquez explicó que realizó "una buena salida". "He intentado apretar en el inicio porque no quería quedarme atrapado en medio del grupo. Entonces he buscado las buenas sensaciones y el ritmo pero he visto que las dos Ducatis eran muy rápidas, así que he decidido no tomar demasiados riesgos, mantener la calma y sumar unos buenos puntos para el campeonato. He pensado en atrapar a Zarco, pero el riesgo era demasiado grande para acabar teniendo una ventaja de 24 puntos en lugar de 21", concluyó.