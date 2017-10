Pedrosa: "En una carrera en seco, las expectativas hubieran sido más altas"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha reconocido que las expectativas hubieran sido más altas que el quinto puesto conseguido en el Gran Premio de Malasia si la carrera hubiese sido "en seco", pero que dada la situación y con los problemas de neumáticos está "contento" con el resultado.

"En una carrera en seco, las expectativas hubieran sido más altas después de la pole de ayer, pero cuando he visto que empezaba a llover he pensado que pasaríamos del primero al último", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán explicó las decisiones tomadas tras la aparición de la lluvia. "Hemos decidido cambiar la configuración y apostar por algo que nunca antes habíamos probado para ganar más agarre trasero y ha funcionado. Eso y la elección del neumático blando trasero me ha dado confianza. Las sensaciones no han sido perfectas porque el neumático derrapaba en las rectas, pero al menos me ofrecía agarre en el borde y me permitía inclinar la moto", indicó.

"Hemos aprendido algo que podría ser útil para los mecánicos en un futuro, por lo que podemos estar satisfechos. Hoy Honda ha ganado el Mundial de Constructores y eso es importante. Supone otro título para la fábrica y estoy contento por eso", prosiguió.

Por último, el de Castellar del Vallès quiso agradecer a su equipo el trabajo durante la cita en Sepang. "En general, estoy contento con el resultado y me gustaría dar las gracias a mi equipo por darme una moto que me ha permitido ser competitivo", finalizó.