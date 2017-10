Rabat: "Estoy enfadado por haber terminado tan atrás"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido estar "enfadado" por haber terminado decimoctavo en la carrera del Gran Premio de Malasia, y ha explicado que ha tenido problemas con el "neumático trasero" que han hecho que tuviera "cero agarre".

"Ha hecho sol y calor durante toda la mañana y después ha llovido justo antes de nuestra carrera. Sin duda que no ha sido lo mejor para mí y para colmo creo que algo ha pasado con mi neumático trasero, he tenido que apoyar la rodilla varias veces casi sin tocar el gas. Tenía cero agarre", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el catalán indicó que las sensaciones fueron "muy extrañas". "En cierto punto pensaba que tendría que parar, pero he aguantado hasta el final. Estoy enfadado por haber terminado tan atrás", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que terminó octavo, coincidió en los problemas de agarre, sobre todo al comienzo de la prueba en Sepang. "Las primeras vueltas no han sido fáciles por los niveles de agarre y he sufrido bastante, sobre todo cuando usaba el lado izquierdo del neumático. He tratado de mantenerme encima de la moto", manifestó.

"La verdad es que ha dado miedo, pero desde mitad de carrera el neumático trasero ha comenzado a funcionar mejor y he podido ganar algunas posiciones para terminar octavo. En general ha sido un buen fin de semana, he ido rápido en seco y esta ha sido mi segunda carrera entre los diez primeros desde que volví tras romperme la pierna. Ahora voy a Valencia con el objetivo de sumar más puntos", finalizó.