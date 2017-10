Viñales: "En carrera tuve una sensación totalmente diferente a la de los entrenamientos"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que en la carrera del Gran Premio de Malasia, donde ha finalizado noveno, ha tenido "una sensación totalmente diferente" a la de los entrenamientos libres, y ha explicado que durante la prueba le han faltado "ritmo y confianza".

"Pensaba que habíamos dado un gran paso en Phillip Island en mojado, y me sentía muy bien durante el FP2; eramos terceros y en cada vuelta que hice tenía un buen ritmo. En la carrera fue una sensación totalmente diferente, estaba perdiendo la parte trasera en las curvas y no podía inclinarme, por lo que era muy difícil obtener un buen ritmo y confianza", señaló en declaraciones facilitas por su equipo.

Aún así, el catalán se queda con las cosas positivas. "De todos modos, tengo que tener en cuenta el FP2 y el 'warm up' en Phillip Island y no pensar demasiado en la carrera de hoy, porque tuvimos algunos problemas, y fuimos rápidos en otras sesiones", indicó.

Por último, el de Roses piensa ya en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que cerrará el campeonato. "Creo que Valencia es una buena pista. En realidad, en el 'warm up' encontramos un entorno que me da mucha confianza. Estoy muy contento con eso, también porque sé que tenemos una buena oportunidad en Valencia, ya que es una pista que realmente me gusta y donde siempre he sido rápido. Veremos qué sucede e intentaremos completar la carrera allí de la mejor manera posible", concluyó.