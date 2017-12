Bertín Osborne descubre la secreta vida amorosa de Jorge Lorenzo

El 6 de diciembre de 2017, Bertín Osborne entrevistó en ‘Mi casa es la tuya' al piloto Jorge Lorenzo quien se abrió en canal revelando su dura infancia, su rivalidad con otros campeones e incluso abordó su, hasta ahora, secreta vida amorosa.

El pentacampeón del mundo de Motociclismo comenzó, como es costumbre en el programa, hablando de su infancia, una época marcada por la separación de sus padres y por la difícil decisión que tuvo que tomar:

Tuve que elegir entre quedarme con mi madre o con mi padre. Sabía que si me quedaba con mi madre mi carrera deportiva se iba a acabar y me fui con mi padre

Sin embargo, más adelante, tuvo que elegir de nuevo:

Si me iba con mi padre perdía un gran equipo y decidí irme con mi exmánager

Y tras un tiempo sin hablarse con su padre, el piloto aseguró que ahora su relación en buena.

Lorenzo también recordó el accidente que sufrió en el circuito de Holanda:

Ha sido lo más bestia que he hecho en mi vida. El GP de Holanda es el único que se disputa en sábado y eso fue en el segundo entreno del jueves. Era la séptima u octava vez que me rompí la clavícula y me dolía tanto que no me podía mover. Pedí que me llevaran a Barcelona a operarme de urgencia.

Cuando me despierto de la anestesia, me encuentro tan bien que digo de volver a correr y regresar a Holanda. Convencí a los médicos del circuito porque yo me veía fuerte. Terminé quinto en la carrera.

Sobre su rivalidad con otros colegas como Dani Pedrosa y Valentino Rossi, Lorenzo dijo:

Nunca me he sentido superior a los demás. Si que es verdad que, a medida que te haces mayor, vas aprendiendo, vas siendo más empático, respiras treinta segundos antes de hablar (...) Algún sponsor me ha dicho que no me metiera en problemas".

En la guerra con Dani Pedrosa también influyó la mala relación que había entre nuestros managers, que ya fueron rivales en su época como pilotos. Ahora no somos amigos, pero casi.

Tremenda bronca entre Rossi y Lorenzo en plena rueda de prensa

Y sobre Rossi, Lorenzo aseguró que:

Siendo compañeros de equipo, es complicado. Dicen que el primer rival es el que lleva tu propia moto. Si te gana otro con otra moto, puedes decir que es culpa de la moto

Jorge Lorenzo siempre ha sido muy celoso de su intimidad pero Bertín Osborne consiguió sonsacarle algo sobre su vida amorosa:

Es importante lo de la vida amorosa en las personas. Yo he estado dos veces enamorado en mi vida. He tenido dos relaciones serias, solo dos veces.

Eso sí, lo de no conocer a una chica y entrarle, eso sí que me da más vergüenza.