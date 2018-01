Bernie Ecclestone: "Ferrari podría vivir sin la Fórmula 1, pero no al revés"

Bernie Ecclestone, ex dueño de los derechos comerciales de la Fórmula 1, aseguró que no guarda ningún rencor contra los nuevos propietarios tras dejar su puesto hace un año, pero no fue muy optimista con respecto a las amenazas de Ferrari de irse de la máxima categoría del automovilismo para crear una nueva competición.

"Estoy orgulloso de la Fórmula 1 y quiero que le vaya bien. Hoy es más relajado porque ya no estoy involucrado", comentó el empresario de 87 años, en una entrevista que se publicará este viernes en la revista especializada Auto, motor und sport, según recoge Infobae.

Sin embargo, a pesar de sus buenos deseos, el directivo que cedió el mando a la compañía estadounidense Liberty Media se refirió a la amenaza de la escudería italiana de abandonar la categoría si se producen algunos cambios reglamentarios que están previstos para 2021.

"Me temo que Ferrari podría vivir sin la Fórmula 1, pero no al revés", resaltó Ecclestone sobre la declaración de Sergio Marchionne, jefe de Ferrari, quien amenazó con crear una nueva categoría.

