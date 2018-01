Todo sobre el Rally Dakar 2018

Arranca en Lima el raid con más arena de los últimos años y con novedades en el reglamento, como la prohibición de llevar mapas * Sainz y Barreda, bazas españolas

Este 6 de enero arranca en Lima el Dakar 2018, una edición muy especial porque el mítico raid cumple 40 años y lo hace con el ansiado regreso a Perú, lo que permite recuperar un recorrido típicamente dakariano junto al Océano Pacífico, a miles de kilómetros del continente africano, pero con un parecido asombroso al Dakar de antes.

Como explica Daniel G.Lifona en 'Marca' la primera semana de la carrera discurrirá casi exclusivamente por arena, dunas gigantescas y tramos fuera de pista, poniendo a prueba la capacidad de los pilotos para navegar por terrenos inestables y sin casi referencias.

Quienes sobrevivan a las innumerables trampas de los primeros días llegarán a Bolivia y se enfrentarán a condiciones extremas debido a la elevada altitud, el frío y la lluvia, que volverá a hacer acto de presencia en el altiplano andino y convertirá la ruta del Dakar en un barrizal a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Los últimos días en Argentina decidirán el resultado de la carrera por terrenos más clásicos del Dakar sudamericano, pero igualmente difíciles con vegetaciones entre unas dunas más pequeñas, pero más traicioneras.

Si el Dakar 2017 ya fue complicado por las novedades en cuanto a navegación y las limitaciones del GPS, la edición que arranca hoy será todavía más difícil por un cambio de última hora en el reglamento y que afecta sobre todo a los coches.A partir de ahora estará prohibido llevar mapas dentro del coche, lo que convertirá en una misión casi imposible regresar a la ruta correcta en caso de tomar un camino erróneo.

El director del Team Peugeot Total, Bruno Famin, lo califica como una medida "antideportiva" que convertirá la carrera en una auténtica "lotería".

"No me lo tomo como algo personal, pero lo veo como algo totalmente antideportivo. Lamentablemente, pienso que ASO -los organizadores- quiere que ocurran cosas imprevisibles durante la carrera, sea lo que sea.

No quieren el mismo líder todos los días, quieren que la gente se pierda y haya sorpresas cada día. Para mí, el deporte no es así, no hay que castigar al que gana todos los días. Realmente, no entiendo el tema de los mapas. Esto va a hacer que el Dakar se convierta en una lotería, están buscando que el resultado sea totalmente impredecible. Es la única forma de entender lo que están haciendo con el reglamento. Para ganar el Dakar van a tener que alinearse todos los planetas, y eso es muy difícil que ocurra".