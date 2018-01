Así ha sido el frío cara a cara de 3 horas entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto

Alba Carrillo (31) atraviesa el momento más difícil de su vida. Este lunes mantuvo un cara a cara con su ex, Fonsi Nieto (39), en los juzgados de Collado Villalba, donde luchan por la custodia de su hijo. El DJ se mostró sonriente a la salida y afirmó que estaba contento, todo lo contrario a ella, que se escondió tras unas oscuras gafas de sol. Acompañada por su novio, David Vallespín, Alba estaba cabizbaja y muy seria, por lo que todo hace pensar que la vista no fue demasiado bien para ella, tal y como muestran unas fotografías de la revista Lecturas.

La guerra entre el expiloto y la modelo comenzó el pasado mes de septiembre, cuando él solicitó una revisión en la custodia del hijo que comparten, Lucas, que hasta ahora ha vivido con la madre. Fonsi, al que no le gusta la cercanía de su hijo con su abuela materna, Lucía Pariente, quiere estar más presente en la vida del pequeño y aportó documentación para demostrar que el niño goza de un entorno familiar más estable con él que con su madre. De momento, todo apunta a que la balanza se inclina a su favor, pues cuenta con un informe del colegio del niño que le da la razón, según recoge Informalia.

Un enfrentamiento que ha causado mucho dolor a Alba: "Juzgarme como madre es injusto y él lo sabe", comentó hace unos meses. La modelo sólo quiere que esta pesadilla acabe cuando antes y para ello ha centrado todas sus energías en la preparación de su defensa. Ha dejado su trabajo en televisión y también su sección semanal en la revista Semana hasta que se resuelva todo. Además, ésta no es la única batalla legal que afronta Alba estos días. Un día después de encontrarse con Fonsi en los juzgados, sus abogados se reunían con los de su ex marido, Feliciano López (36), con quien todavía no ha llegado a un acuerdo de reparto de bienes tras la disolución de su matrimonio.

Fuente: Informalia/Leer mas

