Nuria Roca se pone como el bicho del pantano al ver este titular sobre la novia de Fernando Alonso

Un titular ha llamado la atención de muchos usuarios de las redes sociales este sábado por la mañana. Es el de la entrevista que la periodista de Vanitatis Paloma Barrientos ha realizado a la modelo Linda Morselli, novia del piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso.

Este era el titular que ha compartido la propia Barrientos en Twitter, donde vemos que Morselli asegura que Alonso le da "bastante libertad", según recoge ElHuffPost.

Un titular que ha indignado a la presentadora Nuria Roca, quien ha mostrado su enfado en su cuenta de Instagram con un duro mensaje:

"Me gustaría darlos los buenos días de otra forma pero no me he podido resistir. ¡INTOLERABLE! Oye Linda, pues qué bien que no te tenga encadenada o encerrada. Un poquito de libertad siempre es buena, ¡di que sí! ¿Os imagináis el titular al revés? Yo titularía de otra forma, desde luego".

Una publicación a la que ha añadido un matiz. "Matizo: Si efectivamente lo ha dicho, es INTOLERABLE. Y si no, lo que es INTOLERABLE es normalizar semejante barbaridad con ese titular".

Junto al texto, Roca ha acompañado una fotografía del titular de la entrevista.

El titular hacía referencia a esta parte de la entrevista, en el que Morselli habla de su relación con los medios de comunicación y de cómo lo ve Alonso:

Pregunta: Hasta que no apareciste tú, Fernando Alonso aconsejaba a sus novias que no hablasen con la prensa. ¿Te da recomendaciones en este sentido?

Respuesta: No, soy modelo y este es mi trabajo. Por lo tanto, se fía de mí y no me aconseja más allá de lo que yo le pueda decir a él. Te aseguro que me siento libre.

P: Te lo habrán dicho muchas veces cada vez que tienes un encuentro con la prensa. Desde que estáis juntos, tu novio parece más cercano. ¿Cómo lo has conseguido?

R: No sé cómo era antes. No puedo darte una respuesta. Lo que sí confirmo es que estamos muy bien juntos y esa felicidad se traslada a los ojos de los demás. Desde luego, Fernando no me prohíbe nada.

Un titular que ha sido modificado posteriormente por la siguiente declaración: "Casarme entra en mis planes de vida".

