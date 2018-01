Fórmula 1: Roban 100 millones de euros al ex yerno del magnate Bernie Ecclestone

James Stunt, quien fuera yerno del magnate de Fórmula 1, ha sido víctima del mayor robo perpetrado en la historia de Reino Unido.

El pasado 14 de diciembre de 2017 le fueron sustraídos oro, dinero en efectivo, relojes y piedras preciosas guardados en una caja fuerte que fue completamente saqueada y que tenía un valor de 100 millones de euros.

James Stunt (36) es el ex marido de Petra Ecclestone (29), hija del ex jefe del Fórmula 1 Bernie Ecclestone.

Según The Sun on Sunday, el robo tuvo lugar el pasado 14 de diciembre mientras él dormía en su domicilio londinense, dos pisos por encima de la cámara en la que está situada su caja fuerte. Ésta quedó completamente vacía, así como algunas de las estancias de la fabulosa mansión, que fue barrida de objetos y piezas de gran valor económico.

El empresario se mudó a esta residencia el año pasado tras ser expulsado de la casa conyugarl en Chelsea que compartía con su ex esposa, Petra, la mayor de las dos hijas de Bernie.

En octubre concluyeron judicialmente el divorcio en el que ella adujo "abusos" por parte de él.

Las dudas no han tardado en aparecer ya que, al parecer, Stunt no estaba asegurado ni tampoco contaba con cámaras de videovigilancia o alarmas.

Él ha hecho público un comunicado en el que asegura que "no tengo nada que ocultar, soy víctima de un robo con el inconveniente y el rubor de no estar asegurado; lo único que deseo es que se detenga a los culpables y que me devuelvan mis pertenencias".

James y su ex suegro, Bernie Ecclestone, se cruzaron palabras poco amables durante el divorcio del matrimonio, cuyo patrimonio en común alcanzaba los 6.000 millones de euros.

Ahora su relación es cordial por el bien de sus tres hijos, Lavinia, a punto de cumplir los 5 años, y los gemelos James y Andrew que cumplirán 3 en abril.