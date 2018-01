Antonio Carmona: "Vi a Ángel Nieto y a mi padre a los pies de mi cama"

El granadino reveló en El Hormiguero un sorprendente testimonio sobre lo que vivió durante los momentos más complicados de aquel trance:

Carmona zanjó este episodio agradeciendo los cuidados de los servicios médicos y de su familia, según recoge Ecoteuve.

"Mariola, eres para mí el ángel que me ha cuidado, ahora descansa porque te lo mereces, que has estado como una jabata en el hospital. En mi vida me he sentido tan amado y tan querido, gracias por esas dos hijas que me has dado y gracias también a mi madre", declaró.