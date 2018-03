Jenson Button responde a Carmen Jordá y se monta un pitote

Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, ha lanzado una dura reprimenda a la piloto española Carmen Jordá por insinuar que hay una «barrera física» que impide a las mujeres competir en la Fórmula 1.

Carmen Jordá realizó ese comentario después de probar por primera vez un Fórmula E y asegurar que se trataba de un monoplaza mucho más fácil de conducir: «No me corresponde a mí decir que es bueno o no para las mujeres, pero por mi experiencia puedo decir que para una mujer hay una barrera física en la Fórmula 1 o en la Fórmula 2. Es un gran problema, y por eso no hay mujeres en esos campeonatos. Eso no pasa en F3, kárting o GT. Y tampoco en la Fórmula E. Allí creo que las mujeres somos capaces de conseguir resultados buenos», según recoge ABC.

Oh Carmen, you’re not helping proper female racing drivers with this comment. Ask @DanicaPatrick about being 💪🏽 enough to drive a race car! She’d kick my butt in the gym & she’s probably as strong as any driver on the F1 Grid right now. Physical barrier is not your issue Carmen https://t.co/hbyMzrCypg