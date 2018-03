Carmen Jordá habla de sus ex parejas Fonsi Nieto y Alex González

Carmen Jordá ha causado mucha polémica en los últimos meses sobre unas declaraciones sobre las mujeres y la Fórmula 1 en las que aseguraba que hay una gran barrera física en esta disciplina.

Algunos pilotos como Jenson Button, campeón del mundo en el año 2009, criticaron duramente estos comentarios.

Este 15 de marzo de 2018, Jordá ha acudido a un evento de El Corte Inglés como protagonista de la campaña de accesorios de Gloria Ortiz.

Aquí, la piloto no ha querido pronunciarse sobre sus polémicas palabras y ha comentado como está su relación con los que fueron su pareja, Fonsi Nieto y Alex González.

¿Qué tal estás? Carmen Jordá: Muy bien, cansada. Con jet lag.

CH: ¿Por qué Gloria Ortiz?

C.J: Me gusta mucho la campaña que han sacado, es un muy buena marca. Contenta de estar aquí.

CH: No habíais visto el resultado, ¿no?

C.J: Sí justo aquí, las fotos de la campaña las vi hace unas semanas pero no habíamos visto el resultado, ha quedado muy bonito.

CH: ¿Cómo te definirías al vestir?

C.J: Ser femenina está muy bien. Me gusta ir bastante cómoda pero también, no sé, me gusta mucho la moda, vestir las marcas que me gustan sobre todo. Yo me definiría con un estilo cómodo pero con un toque de elegancia.

CH: ¿Qué importancia le das a los complementos al vestir, Carmen?

C.J: Siempre hay que darle un toque de cómo te sientas ese día, si quieres ponerte zapatos planos, tacón, un bolso más grande, más pequeño. Es importante cómo te sientes, a dónde vas a ir, qué necesitas.

CH: ¿Te encuentras cómoda frente a las cámaras al hacer este tipo de campaña?

C.J: Sí. Es parte de mi trabajo y te acostumbras.

CH: ¿Eres crítica contigo misma? ¿Te gusta verte?

C.J: Sí me gusta. Es verdad que soy un poco crítica, ves las partes que no te gustan y esto y lo otro. Siempre hay cosas que te gustaría cambiar.

CH: ¿Estás sorprendida por el revuelo de tus últimas declaraciones a cerca de que la mujer tiene una limitación física a la hora de conducir un fórmula 1?

C.J: No quiero entrar en ese tema. Estoy aquí en una campaña muy bonita.

CH: Que a lo mejor se malinterpretaron tus palabras.

C.J: Por supuesto, yo soy mujer y creo que soy la primera que defiende las mujeres, se malinterpretó todo un poco. Pero no voy a entrar en esa polémica porque no llega a ningún sitio.

CH: ¿Nos puedes contar cómo está tu corazón?

C.J: Muy mal. Con muchos viajes, trabajo y poco tiempo para eso. Llega cuando tiene que llegar. Siempre está bien estar enamorado ¿no? Con la persona ideal.

CH: ¿Tienes una relación con Fonsi?

C.J: Sí, nos llevamos muy bien. Por supuesto.

CH: ¿Cómo le ves ahora? Está en una situación crítica por la custodia de su hijo.

C.J: La verdad es que no sé cómo está ese asunto, me llevo bien con él pero no le he preguntado cómo está pero le deseo lo mejor.

CH: ¿Y con Alex González hay algún tipo de relación?

C.J: Amigos, pero ya está. Es muy buena gente. Un buen amigo.