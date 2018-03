Así se disparató Antonio Lobato en su regreso a la Fórmula 1

En 2015, Lobato decidía despedirse de la Fórmula 1 tras diez años ininterrumpidos como narrador de las carreras tanto en Telecinco como en Antena 3. Después de tres años de descanso, el asturiano retomó su gran pasión, ahora en Movistar+, con el Gran Premio de Australia celebrado este domingo en Melbournee.

Lobato no dejó indiferente a nadie en su regreso y sorprendió a todos con una narración que a muchos recordó a las de antaño. Uno de los momentos más destacados se vivió en el arranque de la carrera. El semáforo se puso en verde y el periodista vibró con el enfrentamiento que protagonizaron Fernando Alonso y Carlos Sainz sobre el asfalto del circuito de Albert Park. Todo ello, hasta tal punto que se terminó por subir a la silla mientras comentaba, según recoge Ecoteuve.

Minutos más tarde, al ver repetidas las imágenes, Lobato no sabía dónde meterse: "No me pongáis estas cosas porque me ruborizo. ¿Quién es este tío loco?", empezaba diciendo avergonzado. "No me he enterado. De verdad. Hace muchos años me grabaron y cuando vi el vídeo me quedé alucinado porque estaba de pie en la silla y no era consciente de ello", confesó entre risas.