El GP de Mónaco se pasa la norma por el arco de triunfo y tendrá mazicas azafatas en el circuito

Los tiene como dos neumáticos. Michel Boeri, presidente del Automóvil Club de Mónaco, ha garantizado la presencia de azafatas durante el GP de Mónaco del próximo 27 de mayo en contra de las nuevas directrices de los nuevos dueños del Mundial, el grupo Liberty Media, que anunció la ausencia de las mismas a partir de esta temporada.

«Liberty Media entendió que Mónaco no era Spa o Monza. Es más fácil explotar a los espectadores instalados en yates con una copa de champán que a los de las tribunas que comen salchichas. No tenemos problemas reales con Liberty, si no es por la historia con las azafatas».