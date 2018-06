Esta saudita se pone al volante de un Fórmula 1 marcando el inicio del derecho a conducir de las mujeres en su país

La legislación saudí avala la pena de muerte. Entre enero de 1985 y junio de 2015 hubo 2208 ejecuciones por decapitación, la mayoría en público. En el año 2015, entre enero y septiembre, según wp, hubo 134 ejecuciones. Los motivos fueron desde el tráfico de drogas o el homicidio hasta la brujería, la apostasía o el adulterio y, en algunos casos, alcanza la sospecha y no son necesarias pruebas concluyentes. No existe la libertad de expresión. Los disidentes políticos son perseguidos y encarcelados sin juicios justos, como Raif Badawi, bloguero sentenciado a diez años de cárcel y cien latigazos. Las mujeres carecen de derechos y padecen discriminación sistemática. También se castiga la homosexualidad o cualquier práctica sexual que la legislación no considere adecuada.

La saudita Aseel al Hamad ha manejado este domingo un Renault de Fórmula 1 en el circuito Paul Ricard de Le Castellet (Francia) en una día histórico para Arabia Saudita, en el que ha entrado en vigor la ley que permite oficialmente a las mujeres del país árabe manejar automóviles, según rt.

Según informa Reuters, la mujer tomó el volante del Lotus Renault E20 en el marco de una exhibición horas antes del arranque del primer Gran Premio de Francia de Fórmula 1 en una década. Se trata del mismo vehículo con el que el finlandés Kimi Raikkonen ganó en 2012 el Gran Premio de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

"Creo que hoy no solo se trata de celebrar la nueva era de mujeres que empiezan a conducir, sino que también es el inicio de las mujeres en los deportes de motor de Arabia Saudita", ha declarado Al Hamad a Reuters.

Al Hamad, empresaria y diseñadora de interiores, es la primera mujer de la Federación de Deportes de Motor de Arabia Saudita y el primer miembro femenino de la Comisión de Mujeres en Deportes de Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA, por sus siglas en inglés).

