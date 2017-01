Europa modifica sus criterios para elegir al equipo para la Ryder 2018

LONDRES, 18 (Reuters/EP) El danés Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup de 2018, tendrá a su disposición cuatro invitaciones, y no tres como las que tuvo Darren Clarke para la edición del 2016 de la competición, informó este miércoles el Circuito Europeo.

Además, habrá otros cambios como dar más puntos a los torneos que estén en la segunda parte de la temporada de cara a asegurar que el equipo cuenta con los jugadores que más en forma estén antes de que la Ryder comience.

"Por mi propia experiencia, cuando tú haces todos tus puntos en noviembre y diciembre del año anterior, puede ser bastante desalentador jugar en la Ryder Cup si no has jugado particularmente bien en los tres o cuatro meses anteriores. No creo que puedas, en ningún momento en el deporte, privarte de los chicos que están en forma", admitió Bjorn, elegido capitán el pasado mes de diciembre.

Por otro lado, los jugadores que quieran formar parte de los doce elegidos tendrán ahora que jugar un mínimo de cuatro torneos del Circuito Europeo, sin contar los 'major' y los de categoría World Golf Championship, en lugar de cinco para mantener su condición de miembro del circuito.

Tampoco habrá puntos de clasificación para la competición en los torneos que se disputen en las mismas semanas que las nueva Rolex Series del Circuito Europeo, un grupo de ocho eventos con un mayor poderío económico que comienzan a finales de mayo.