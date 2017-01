Víctor Tomás: "El objetivo es ganar una medalla y estamos un paso más cerca de conseguirlo"

El internacional español de balonmano Víctor Tomás afirmó este lunes que el objetivo del equipo ahora es "ganar una medalla" en el Mundial de Francia, y ahora están "un paso más cerca de conseguirlo" tras su victoria el pasado sábado en octavos de final frente a Brasil (28-27), y señaló que Croacia, con la que se enfrentarán en cuartos, es un equipo "experimentado".

"Por supuesto, cuando juegas un torneo como este lo que quieres es ganar una medalla. Ahora estamos un paso más cerca de conseguirlo", señaló en una entrevista concedida a la página oficial del torneo.

Además, el extremo derecho rival advirtió del peligro del combinado croata, rival de los 'Hispanos' en cuartos de final tras eliminar a Egipto (21-19). "Croacia tiene un equipo muy experimentado, que sabe jugar partidos importantes", explicó.

"Cuentan con una defensa muy cooperativa, y en ataque Domagoj Duvnjak es su líder, aunque no ha jugado mucho en este torneo. Será decisivo cómo funcione nuestra defensa, cómo pare nuestro portero y si somos capaces de conseguir algunos contraataques", continuó. Por otra parte, el jugador catalán alabó la capacidad defensiva de Brasil, de quien dijo que "jugó a un nivel realmente alto". "Sabíamos de la fuerza de Brasil, y sabíamos que ellos lograrían mantener su poderoso sistema de defensa al menos durante la primera parte. En la segunda parte ellos se cansaron pero nos resultó muy complicado sacar provecho de ello. Pero esto es deporte, puede pasar cualquier cosa. Cada jugador tiene dos brazos y dos piernas, no hay ninguno especial. Y Brasil jugó a un nivel realmente alto", dijo. El internacional no cree que el equipo haya cambiado en líneas generales con Jordi Ribera, seleccionador desde septiembre. "No se puede cambiar mucho en este período tan corto. Por supuesto que algunas cosas han cambiado y se han adaptado, pero continúa este estilo general del balonmano español. Queremos jugar de la misma forma con algunos cambios y algunos jugadores nuevos", afirmó.

Por último, el barcelonista cree que es "gracioso" que Iker Romero, su antiguo compañero en el Barcelona, forme parte del equipo técnico en la selección. "También en esta posición Iker es un buen tipo y trabaja muy bien", dijo.