McGregor y Mayweather llegan a un acuerdo para celebrar la pelea del siglo

La pelea añorada por muchos fanáticos del boxeo se va a celebrar, pese a lo complicado que parecía.

El campeón de los pesos ligeros de UFC, Conor McGregor, y el boxeador Floyd Mayweather parecen habwer alcanzado un acuerdo para enfrentarse.

Según The Irish Sun, basandose en una fuente del gimnasio de McGregor, ambos luchadores se medirán y que el anuncio oficial será anunciado en un plazo no mayor de dos semanas.

Cabe recordar que hace un par de días Dana White, cabeza de la UFC, manifestó que era imposible que esta pelea tenga lugar sin su aprobación.

"Ustedes ya saben qué fue dicho y hecho, así son las cosas. (Conor) salió a decir, ‘Puedo hacerlo sin ellos.' Les garantizo que no podrá hacerlo sin nosotros, y lo que he dicho es que ‘siempre he sido respetuoso hacia Conor y hacia las cosas que hace y todo lo demás,' pero si él decide hacer eso, entonces sería un error enorme, y todos saben exactamente qué significa esto. No creo que deba decir algo más. Es todo".